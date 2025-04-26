Разработчик РЭБ «Красуха» Рытников погиб при подрыве машины

Самодельное взрывное устройство подорвало машину руководителя конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и разработчика системы радиоэлектронной борьбы Евгения Рытникова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным авторов, машина взорвалась в ночь на 18 апреля, когда инженер вместе с коллегой находился недалеко от границы с Украиной.

Взрывное устройство разместили под днищем автомобиля. Оно сдетонировало, когда мужчины садились в салон.

Евгений Рытиков в 2016 году получил звание «Инженер года» в номинации «Техника военного и специального назначения». Тогда он уже работал в конструкторском бюро Брянского электромеханического завода.

В минувшую пятницу, 25 апреля, на улице Нестерова в Балашихе взорвалась самодельная бомба, заложенная в припаркованный рядом с жилым домом автомобиль Volkswagen Golf.

Детонация произошла, когда из подъезда вышел заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. От полученных ранений он скончался на месте.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подрыв автомобиля и гибель высокопоставленного военного террористической атакой. Она не исключила, что к организации атаки причастны украинские спецслужбы.