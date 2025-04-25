Автомобиль взорвался во дворе дома в Балашихе

В микрорайоне Авиаторы в Балашихе утром 25 апреля взорвался автомобиль. После хлопка транспортное средство загорелось, сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. Машина Volkswagen, предположительно, была на газу. По словам местных жителей, в результате происшествия пострадал человек, сидевший рядом на лавке в момент взрыва.
Однако подтверждений этой информации пока нет. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
Ранее стало известно, что пять припаркованных автомобилей загорелись во дворе многоквартирного дома на юго-западе Москвы, на улице Гримау. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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