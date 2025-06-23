Разорваны мышцы и трахея. Хирург рассказал о травмах растерзанного львом владельца сафари-парка

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков перенес трехчасовую операцию. Врачам удалось остановить кровотечение и ушить мышцы, сообщил журналистам главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести Крым» .

Лев клыками разорвал мужчине трахею, повредил грудино-ключично-сосцевидные мышцы шеи с обеих сторон, оторвал большую грудную мышцу слева. Дорошенко сообщил, что эти травмы сопровождались сильным кровотечением.

«Все это ушито, трахея ушита, мышцы ушиты, кровотечение остановлено. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии. До завтрашнего дня он будет здесь, завтра будет решаться вопрос о переводе в больницу Семашко», — сказал он.

Лев напал на Зубкова во время кормления, животное отогнали сотрудники зверинца. Следком осмотрел место происшествия, назначил экспертизы и начал проверку.