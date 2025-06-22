СК начал проверку парка «Тайган» после нападения льва на директора

Сотрудники крымского управления СК России начали проверку после нападения льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства .

Во время кормления владелец зверинца вошел в клетку к животному, и по непонятным причинам лев набросился на него.

«Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации», — уточнили в публикации.

Следователи организовали проверку по двум статьям Уголовного кодекса на предмет безопасности объекта и соответствия требованиям охраны труда. Контролирует ход следствия руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

Ранее стало известно, что на вертолете санитарной авиации Зубкова доставили в Белогорскую центральную районную больницу. Сейчас он получает всю необходимую помощь.