Зубкова прооперировали после нападения льва в парке «Тайган»

Директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова прооперировали после нападения льва. Об этом сообщил в Telegram-канале Минздрав Крыма.

«До утра пациент останется в Белогорской ЦРБ для стабилизации состояния», — отметили в сообщении.

В Минздраве добавили, что медики планируют перевести Зубкова в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Другие подробности не приводились.

Зубков поступил в ЦРБ в тяжелом состоянии. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лев набросился на предпринимателя во время кормления. Очевидцы сообщили, что в первые секунды после нападения хищника Зубков находился в сознании. Он смог выбраться из клетки с животными, несмотря на тяжелые раны.

Следователи Крыма проводят проверку по двум статьям УК на предмет безопасности объекта и соответствия требованиям охраны труда.