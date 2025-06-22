Нападение льва на директора сафари-парка «Тайган» попало на видео

Очевидцы сняли, как человек в рабочей форме чем-то размахивал перед львом, стоявшим над обездвиженным Зубковым. Когда животное отбежало, сотрудник сафари-парка попытался поднять директора.

Зубкова госпитализировали в тяжелом состоянии, животное порвало ему трахею. Врачи подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и подготовили к транспортировке в Симферополь. В вольере, по информации телеканала, находились около 20 львов.

Животное набросилось на владельца сафари-парка во время кормления. Несмотря на раны, он вышел из закрытой клетки и уже после этого потерял сознание. Следком начал проверку, оперативники осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Заслуженный артист России, дрессировщик тигров Артур Багдасаров заявил, что в таких случаях виноваты люди, забывающие о хищной природе своих подопечных.