«Раздался большой взрыв». Появились подробности гибели подростка в Химках

Взрыв в Химках произошел на встрече диггеров. Один подросток погиб, двое получили травмы, проходившую мимо пожилую женщину контузило, сообщили 360.ru очевидцы.

Подростки собрались в Банном переулке, выпивали, поджигали дымовые шашки, пиротехнику и РП-4. По словам собеседника 360.ru, детонация происходила не сразу. После взрыва первых двух никто не пострадал. ЧП произошло, когда подожгли следующие.

«Мы там поставили, они что-то долго взрывались. <…> Когда мы уходили, <…> я решил зажечь первый „Корсар“, раздался большой взрыв, потом мой — небольшой. Ну, я был оглушен, там тип горел, я видел у него в рюкзаке потом», — рассказал он.

Очевидец пытался потушить огонь на спине парня ногами, потом шапкой. Подъехавшие пожарные констатировали его смерть. Пострадали еще двое: одному ранило ногу в районе бедра, открылось сильное кровотечение, другому руку.

«Еще там мимо всей этой толпы проходила бабушка. Она прошла, и потом был взрыв. Бабушку, наверное, контузило. <…> Она нормально стояла, все было хорошо», — сказал другой свидетель.

По его информации, три РП-4 сдетонировали в рюкзаке у погибшего. Всего в диггерской сходке участвовали около 50 человек в возрасте от 11 до 25 лет, преимущественно не старше 15. После МЧС приехали сотрудники ДПС, Росгвардии, затем скорой помощи.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил о трех пострадавших. Из двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.