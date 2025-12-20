Подросток погиб при взрыве неизвестного предмета в Химках

Подросток получил смертельные травмы, предположительно, при взрыве неустановленного предмета. Это произошло в Банном переулке микрорайона Сходня, сообщил Telegram-канал «112». .

По предварительной информации, двоих несовершеннолетних ранило при детонации. Также среди пострадавших 51-летняя женщина. Всех доставили с тяжелыми ранениями в больницу.

На место происшествия выехали экстренные службы и следователи. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в Волгограде при взрыве гранаты погиб четырнадцатилетний подросток.Взрывное устройство, предположительно, времен Великой Отечественной войны сдетонировало в квартире.