Пострадавших двое. Очевидец рассказал о взрыве в Химках

Источник 360.ru: в Банном переулке в Химках подорвались двое подростков

К месту взрыва в Химках выехали экстренные службы. Пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

«Честно, я не видел, что там, но знаю, что два мальчика взорвались на неизвестном взрывном устройстве», — сказал он.

Взрыв раздался в Банном переулке в химкинской Сходне недалеко от почтового отделения. Съехались машины МЧС и полиции.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказал 360.ru сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

