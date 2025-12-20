Два человека пострадали и один погиб после взрыва в Химках

Три человека пострадали в результате взрыва в Банном переулке в Химках. Один из них погиб на месте, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Медики доставили двоих пострадавших в областные больницы. Состояние одного из них оценивают как тяжелое, второго — как средней степени тяжести. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно о взрыве в Химках, в результате которого смертельные травмы получил несовершеннолетний. Источник 360.ru сообщил, что на месте ЧП пострадали два мальчика. Один не выжил. Также ранения получила проходившая мимо женщина. На месте работают скорая помощь, МЧС и Росгвардия.