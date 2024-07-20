Разбор завалов на месте взрыва насосной станции в Волгограде завершили

Число жертв взрыва на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

Количество погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка СК сообщил ТАСС .

В ведомстве уточнили, что поиски на месте детонации и разбор завалов завершился.

В ведомстве напомнили, что в момент детонации газовоздушной смеси на станции находились пять человек, которые занимались установкой дополнительной вытяжной системы. Тела начальника смены и газосварщика нашли в первые часы после происшествия.

В ходе разбора завалов с 11 по 13 июля обнаружили останки двух слесарей-ремонтников. Сегодня стало известно, что специалисты нашли труп коллеги погибших.

Взрыв на газонасосной станции Волгограда прогремел 6 июля. Причиной детонации стала сварочная работа в помещении, где скопился углекислый газ и сероводород. Погибшие по приказу главного инженера компании-владельца занимались установкой системы по отведению смеси в воздухе.

Взрыв разрушил кровлю, стены и перекрытия помещения. Разбор завалов проходил в сложных условиях, потому что глубина помещения станции составляет 15 метров от уровня земли.

Обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц стал главный инженер. Суд отправил его под домашний арест до 6 сентября.