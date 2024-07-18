Подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержали

СК: задержан подозреваемый по делу о гибели людей на насосной станции Волгограда

Подозреваемого в гибели людей из-за ЧП на насосной станции в Волгограде задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

По данным следствия, в ночь на 5 июля на насосной станции сгорел электродвигатель. Кроме того, сотрудники МЧС зафиксировали на объекте многократное превышение концентрации углекислого газа и сероводорода.

На следующий день главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» дал указание установить на станции дополнительную вытяжную систему. Во время сварочных работ прогремел взрыв. Четыре работника станции погибли, пятый пропал без вести.

Главный инженер и стал подозреваемым. Его задержали. Следственный комитет ходатайствует перед судом о взятии его под стражу. Следователи изъяли необходимую документацию и назначили экспертизы.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва осталась воронка глубиной с пятиэтажный дом.