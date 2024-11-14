Разбор завалов на месте обрушения автомобильного моста начали в Крыму

«Известия»: разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму может занять сутки

На месте обрушения моста в Джанкойском районе идут работы по разбору завалов, которые могут продлиться около суток. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Павел Лямцев.

«Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — отметил он.

По данным МЧС, на месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники.

Мост на дороге Джанкой-Маслово рухнул накануне вечером. По данным источника 360.ru, в результате обрушения переправы никто не погиб. Пострадали два человека. Одного увезли в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Второй от госпитализации отказался.

Во время ЧП на мосту находились легковушка и грузовик. По данным следователей, переправа могла рухнуть из-за двигавшейся по ней перегруженной грузовой машины.