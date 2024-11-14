В связи с обрушением моста руководитель главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев организовал проверку. На место происшествия, где проводятся следственные мероприятия, также прибыла руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова. Ранее стало известно, что одного из пострадавших на мосту доставили в больницу в тяжелом состоянии. Второй пострадавший отказался от госпитализации.
«Бывшая конгрессвумен». Трамп выбрал нового директора нацразведки
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Трамп назвал имя будущего госсекретаря США
Стала известна причина обрушения моста в Крыму
Суд вынес приговор жительнице Омской области, отравившей 22 ребенка
Таксист выбросил раненого участника СВО из машины, оставив его лежать на земле
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте