Стала известна причина обрушения моста в Крыму

Мост в Джанкойском районе Крыма обрушился во время переезда по нему перегруженного грузовика. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по региону .

В связи с обрушением моста руководитель главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев организовал проверку. На место происшествия, где проводятся следственные мероприятия, также прибыла руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.

Ранее стало известно, что одного из пострадавших на мосту доставили в больницу в тяжелом состоянии. Второй пострадавший отказался от госпитализации.