Два человека пострадали при обрушении моста в Крыму

МЧС: два человека пострадали при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма

Мост обрушился на дороге Джанкой — Маслово в Крыму. Об этом заявила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в Telegram-канале .

По ее словам, на место ЧП прибыли сотрудники спецслужб. Они устраняют последствия случившегося и устанавливают причины.

«Для вашего удобства разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения», — добавила Федоренко.

Как сообщило МЧС России, в момент ЧП на мосту находились две машины — грузовая и легковая. В итоге пострадали два человека, спасатели их деблокировали. Также появилось видео с места событий, на нем видно последствия происшествия и работу спасательной группы.

Ранее СК возбудил два уголовных дела после обрушения двух мостов в Приморье. Обе переправы находились в аварийном состоянии.