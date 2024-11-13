«Все живы». Во время крушения моста в Крыму никто не погиб

Источник 360.ru: при обрушении моста в Крыму никто не погиб

Никто из находившихся на обрушившемся мосту в Крыму не погиб, сообщил источник 360.ru. На месте происшествия работают экстренные службы.

Переправа рухнула вечером 13 ноября. В этот момент на ней находились легковой автомобиль и грузовик. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

«Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе министерства.

Мост упал между селами Изумрудное и Маслово.

В пресс-службе администрации Джанкойского района сообщили, что перебоев в работе железнодорожного транспорта нет.

«Схема объезда для автомобильного транспорта будет опубликована позже. Просьба доверять только официальным источникам информации», — уточнили в администрации.

В МЧС позже добавили, что на месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники.