Разбившимся в Ленобласти самолетом управлял 70-летний пенсионер
СК: на самолете в Ленинградской области разбился 70-летний мужчина
За штурвалом сверхлегкого самолета, разбившегося 28 июня в Ленинградской области, был его 70-летний владелец, он погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Крушение произошло вечером на расстоянии двух километров от посадочной площадки Сельцо Волосовского района. Сверхлегкий самолет Е-12 перед падением летел на высоте 300 метров.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Они осмотрели место происшествия и отрабатывают различные версии.
Ранее во Франции разбился легкомоторный самолет, погибли 11 новичков-парашютистов. Трое успели выпрыгнуть из салона.