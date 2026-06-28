При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли 11 человек

Частный легкомоторный самолет разбился в коммуне Томблен на северо-востоке Франции около 12:00 по московскому времени. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на радиостанцию ici.

Пассажиры, находившиеся на борту, планировали прыгать с парашютами в тандеме. По предварительным данным, 11 человек погибли.

Место падения воздушного судна оцепили, там работают спасатели.

Ранее в США одномоторный самолет Piper Cherokee с пилотом и двумя пассажирами на борту летел из Оушен-Сити в штате Нью-Джерси в аэропарк округа Монтгомери. Около 23:30 по местному времени он разбился в лесистой местности в городе Боуи в Мэриленде.