Разбившийся в Подмосковье легкомоторный самолет взлетел внезапно

Легкомоторный самолет, который разбился в Московской области, взлетел внезапно. Об этом 360.ru рассказал источник.

«Летающая лодка, которая на земле делала технический запуск двигателя. Поддали газу слишком много, внезапно взлетели и грохнулись», — уточнил он.

Рядом с аэродромом в деревне Ватулино Рузского городского округа упал частный легкомоторный самолет RA-1240G. По информации источника, им управлял гендиректор ЗАО «Авиатик-Альянс» Алексей Танцырев и летчик-испытатель первого класса Александр Иванов.

Предварительной причиной крушения воздушного судна назвали сбой в работе двигателя после ремонта. После случившегося СК на транспорте завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.