СК возбудил дело после крушения самолета в Подмосковье

После крушения самолета в Московской области возбудили уголовное дело о нарушениях правил безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — указали в ведомстве.

Самолет потерпел крушение 9 сентября. По данным Telegram-канала Mash, экипаж три раза поднимал воздушное судно в небо. Первые два полета оказались удачными. После третьего взлета в работе мотора начались перебои. Воздушное судно потеряло высоту и потерпело крушение в поле в районе деревни Ватулино Рузского городского округа.

Предварительно, пилот и его помощник погибли. В СМИ появилась информация о том, что самолет находился на балансе клуба, расположенного на аэродроме в Ватулине. Однако близкий к организации источник в беседе с 360.ru опроверг это.

Как сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале, самолет был частным.

«В Рузском районе Московской области в результате авиационного события частный легкомоторный самолета-амфибия „Алекс-251“ получил значительные повреждения», — написал он.

Росавиация проводит проверку по факту крушения Ан-2.