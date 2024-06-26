Разбившаяся в Краснодаре пассажирка BMW была беременной

В Краснодаре при падении автомобиля с паркинга погибла беременная женщина, ее любовник и сын. Законный супруг узнал о произошедшем из новостей, сообщил Telegram-канал «112» .

Журналисты выяснили, что следователям о беременности 37-летней погибшей стало известно после вскрытия. С ней в машине находился 12-летний сын от мужа, а за рулем — 37-летний любовник. По одной из версий, мужчина в пылу ссоры специально нажал на газ и врезался в стену паркинга.

Мужу не сообщали о гибели жены и общего сына, он узнал об этом из новостей. Мужчина впал в шоковое состояние и отказался с кем бы то ни было разговаривать. Отцом ребенка предположительно являлся водитель BMW, супруг узнал об этом за несколько дней до ДТП.

Иномарка упала с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра «Галерея». Все три человека в салоне авто погибли. Правоохранители возбудили уголовное дело.