Машина рухнула с парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре, три человека пострадали

Три человека пострадали при падении машины с парковки ТЦ в Краснодаре

Автомобиль BMW X6 выпал с третьего этажа торгового центра «Галерея» в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал «Краснодар».

На опубликованных кадрах видно, что машина упада на проезжую часть крышей вниз. На место оперативно прибыли кареты скорой помощи. По предварительным данным, три человека пострадали. Одному из раненых провели сердечно-легочную реанимацию.

Телеканал «Краснодар»
Фото: Телеканал «Краснодар»
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Телеканал «Краснодар»
Фото: Телеканал «Краснодар»
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Журналисты уточнили, что среди пострадавших — женщина, мужчина и ребенок. Они находятся в тяжелом состоянии.

Также у ТЦ работает Госавтоинспекция. Правоохранители регулируют движение, чтобы предотвратить коллапс на дороге.

Ранее в Краснодаре произошло ДТП, в результате которого погиб школьник. Авария унесла жизнь 13-летнего мальчика.

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