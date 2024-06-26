Погибшая в рухнувшем с краснодарской парковки BMW Х6 ждала ребенка

«112»: жертва падения BMW Х6 с парковки в Краснодаре была беременна

Фото: Пресс-служба МВД

Женщина, погибшая в упавшем с краснодарской парковки BMW Х6, была беременна. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

Согласно основной версии, отметили журналисты, супруг 37-летней женщины специально влетел в стену третьего этажа паркинга. Вероятно, он поссорился с женой. В ходе вскрытия выяснилось, что женщина ждала ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек после падения иномарки. Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поручил выяснить обстоятельства аварии.

По некоторым данным, управлявший авто мужчина представлялся другим человеком. Он полностью сменил фамилию, имя и отчество.

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