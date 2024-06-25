Три человека погибли при падении BMW на проезжую часть в Краснодаре

МВД начало проверку после падения BMW с парковки ТРЦ с 3 погибшими в Краснодаре

При падении BMW на проезжую часть в Краснодаре погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД. Она также опубликовала видео с места происшествия.

Правоохранители получили информацию об аварии в 12:09. По уточненным данным, автомобиль упал на проезжую часть улицы Рашпилевской с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ на улице Володи Головатого. В салоне были 37-летний водитель, пассажирка и мальчик. Все трое скончались на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее СМИ писали, что водитель и пассажиры выжили и находятся в тяжелом состоянии, одному из них провели сердечно-легочную реанимацию.