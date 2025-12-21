Раненного при взрыве в Химках подростка прооперировали

Подростка, пострадавшего при взрыве в Химках, прооперировали, его состояние стабильное. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное», — уточнила омбудсмен.

Мишонова добавила, что мать мальчика приехала в больницу к сыну. Они с ней на связи. Омбудсмен пожелала подростку быстрее поправиться.

В Химках в микрорайоне Сходня произошел взрыв. Один подросток погиб, пострадали женщина и 15-летний мальчик, которых госпитализировали с тяжелыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Погибший и пострадавший подростки состояли в группе диггеров, которая обследовала заброшенные промышленные объекты в поисках патронов для противогазов и других предметов, которые потом взрывали в малолюдных местах.