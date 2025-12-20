Уголовное дело возбудили после гибели подростка при взрыве в Химках
Взрыв пиротехнического устройства унес жизнь 12-летнего подростка в Химках. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По предварительной информации, произошел взрыв пиротехнического устройства. В результате подросток получил несовместимые с жизнью травмы. Еще одного несовершеннолетнего медики доставили в больницу.
В момент взрыва рядом проходила 51-летняя женщина, которую госпитализировали для оказания медицинской помощи. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Вечером 20 декабря во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня прогремел взрыв. В результате один мальчик погиб на месте, медики констатировали его смерть.
Очевидцы сообщили 360.ru, что устройство сдетонировало на встрече диггеров в рюкзаке одного из них. Подростки поджигали дымовые шашки, пиротехнику и РП-4. До приезда экстренных служб они пытались самостоятельно потушить огонь на спине парня.