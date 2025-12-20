Погибший и пострадавший в Химках подростки состояли в группе диггеров

В Химках в результате взрыва неизвестного устройства один подросток погиб, а второй тяжело пострадал. Ребята состояли в группе диггеров, находивших и разбирающих боеприпасы в заброшенных местах, сообщил Telegram-канал Shot .

Подростки постоянно участвовали в сходках, обследовали заброшенные места в Подмосковье, находили различные боеприпасы и разбирали их.

«Последние несколько лет ребята постоянно лазили по заброшкам, находили и покупали патроны для противогазов и другие предметы, которые потом взрывали. Патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке после контакта с обычной водой, которая пролилась из бутылки», — уточнили авторы канала.

По данным MK.RU, компания диггеров, в которой состоял погибший 13-летний подросток, обследовали бывшие воинские части и промышленные объекты. Обнаруженные боеприпасы они изучали и испытывали в заброшенных домах или укромных уголках среди складов и ангаров, как и выбранный малолюдный переулок в Сходне.

Подросток скончался от мощного взрыва на месте еще до прибытия скорой помощи. Состояние его сверстника оценивают как тяжелое, женщины — средней тяжести.