Раненного при атаке БПЛА главу Беловского района Курской области прооперировали

Врачи Национального медицинского центра травматологии и ортопедии в Москве прооперировали главу Беловского района Николая Волобуева, который получил ранение после удара дрона ВСУ. Об этом в Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Вмешательство проходило из-за переломов лучевой кости и костей таза. По оценке хирургов, все прошло как нельзя лучше», — отметил он.

Сейчас Волобуев пришел в сознание после наркоза. Врачи начали его реабилитацию и планируют разрешить чиновнику вставать на ноги с понедельника. Хинштейн поблагодарил руководителей Министерства здравоохранения России, а также курских и московских врачей.

Волобуева доставили в столичную клинику ночью. В больнице его встретили врио главы региона и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Волобуев пострадал после атаки украинскими БПЛА на Льгов. Дрон атаковал машину чиновника. Мужчина получил минно-взрывную травму, перелом костей таза и руки.