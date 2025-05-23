Раненного при атаке БПЛА главу Беловского района Курской области прооперировали

Врачи Национального медицинского центра травматологии и ортопедии в Москве прооперировали главу Беловского района Николая Волобуева, который получил ранение после удара дрона ВСУ. Об этом в Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Вмешательство проходило из-за переломов лучевой кости и костей таза. По оценке хирургов, все прошло как нельзя лучше», — отметил он.
Сейчас Волобуев пришел в сознание после наркоза. Врачи начали его реабилитацию и планируют разрешить чиновнику вставать на ноги с понедельника. Хинштейн поблагодарил руководителей Министерства здравоохранения России, а также курских и московских врачей.