Ракетную опасность вводили в Курской области

В Курской области объявляли ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие», — написали в ведомстве.

Через несколько минут после этого сообщения ракетную опасность в регионе отменили.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что от украинских атак в Курской области погибли более 600 мирных граждан. Среди них 38 детей. Также, по его словам, как минимум 3217 россиян получили ранения.

Больше всего пострадали жители Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Крыма, Севастополя и Краснодарского края. По фактам преступлений ВСУ правоохранители расследуют более трех тысяч уголовных дел.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн заявил, что в деревне Самоярдово в Курской области загорелась крыша школы после падения дрона ВСУ. Из-за случившегося начался пожар, огонь разгорелся на площади 400 квадратных метров.