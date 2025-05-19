Более 620 мирных жителей погибли при обстрелах ВСУ территории России

СК установил гибель более чем 620 мирных жителей при обстрелах ВСУ территории РФ

Жертвами атак украинских боевиков на территории России стали более 600 мирных граждан. Об этом во время выступления на сессии «Невыученные уроки Второй мировой войны: реалии неонацизма» в рамках ПМЮФ-2025 заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин .

«По данным следствия, в результате обстрелов российской территории установлена гибель 621 мирного жителя», — уточнил он.

Среди жертв атак ВСУ — 38 детей. Бастрыкин добавил, что как минимум 3217 россиян, из которых 249 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадали мирные жители Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. По фактам преступлений украинских боевиков на территории России следователи возбудили более трех тысяч уголовных дел.

Несколько дней назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке БПЛА на автомобиль, припаркованный на стоянке коммерческого объекта, пострадал житель поселка Борисовка.