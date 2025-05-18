В Курской области из-за падения БПЛА загорелась крыша школы

В деревне Самоярдово Беловского района Курской области после падения беспилотного летательного аппарата загорелась крыша строящейся школы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, пожар произошел на площади около 400 квадратных метров. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал, серьезных повреждений здание не получило.

Ранее украинские боевики с помощью беспилотников атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Пострадали село Новая Таволжанка, Октябрьский поселок, село Шведуновка и Шебекино.