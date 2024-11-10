Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении двух дронов в Раменском городском округе

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших к Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. По предварительным данным, в районе падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Telegram-канал Baza отметил, что в аэропорту Домодедово объявили план «Ковер». Рейсы на прилет и вылет задержали.

Министерство обороны России ранее сообщило о ликвидации 23 украинских беспилотников в небе над четырьмя регионами за ночь. Дроны сбили над Ростовской, Курской, Брянской и Белгородской областями страны.