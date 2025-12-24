Работу аэропорта Внуково временно ограничили

Использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково временно ограничили. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внуково аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — написал он.

По словам Кореняко, расписание некоторых рейсов могут изменить. Такие меры приняли ради обеспечения безопасности пассажиров. Информацию о статусе рейса можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта.

За ночь средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника над Московским регионом, два из которых летели на Москву. Также утром мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного дрона.

Ранее представитель Росавиации заявил, что запрет на полеты самолетов ввели в аэропорту Ярославля. Также ночью, в 03:03, Кореняко сообщил о введении ограничений в воздушной гавани Волгограда. Уже в 05:46 объявил о снятии запрета.