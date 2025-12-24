За ночь средства ПВО сбили четыре беспилотника над Московским регионом

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника над Московским регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, средства ПВО за ночь уничтожили 172 украинских БПЛА над Россией.

«Четыре — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву», — заявили в ведомстве.

Также беспилотники уничтожили над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Мэр столицы Сергей Собянин этой ночью заявил о двух сбитых дронах на подлете к столице. По его словам, на место падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб. По предварительной информации, никто не пострадал. Ситуацию контролируют.