Работу аэропорта Саратова временно ограничили

Аэропорт в городе Саратов временно перестал отправлять и принимать рейсы. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил он.

Кореняко подчеркнул, что меры установили для обеспечения безопасности.

Ране временные ограничения на полеты установили в аэропорту Сочи. За время периода действия мер на запасные аэродромы ушли 17 лайнеров, летевших в город-курорт.

В этот же день в Росавиации прокомментировали слухи об открытии воздушной гавани в Краснодаре. Пресс-служба опровергла эту информацию и уточнила, что аэропорт пока останется закрытым из соображений безопасности.

Объект приостановил работу в 2022 году. Несмотря на ограничения, инфраструктура воздушной гавани поддерживют в рабочем состоянии.