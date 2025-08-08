Росавиация ответила на слухи об открытии аэропорта Краснодара

В целях безопасности международный аэропорт Краснодар останется закрытым. Пресс-служба Росавиации опровергла РИА «Новости» слухи о возобновлении работы авиагавани.

«В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Краснодар. По соображениям безопасности полетов он остается закрытым», — заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта.

О возобновлении полетов в сентябре сообщил Telegram-канал Shot. Воздушная гавань начала массовый поиск персонала.

Аэропорт Краснодар приостановил работу в 2022 году, во время ограничений инфраструктура хаба поддерживается в рабочем состоянии.

В декабре 2023 года Пашковский принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод для проверки координации диспетчерских и аэропортовых служб, после которого управляющий директор авиагавани Дмитрий Кириченко заявил о готовности к возобновлению полетов.