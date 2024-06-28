Работала на зоне. Сын женщины из Южно-Сахалинска рассказал об «изгоняющей духов» сиделке

Сиделка, ухаживающая за пенсионеркой в Южно-Сахалинске, после увольнения отказалась отдавать ключи от квартиры и незаконно проникла туда. Об этом 360.ru рассказал сын пожилой женщины.

Он отметил, что сиделке неоднократно делали замечания о том, что нельзя повышать голос на подопечную и применять по отношению к ней силу.

«С сиделкой проводились беседы. <…> Ей делали замечания, она на эти замечания реагировала адекватно», — указал мужчина.

Сын пенсионерки добавил, что сиделку уволили после того, как она пыталась изгнать из пенсионерки «злых духов» и оставила на ее теле синяки и ссадины. Уже после увольнения женщина вторглась в жилье, но камеры зафиксировали, что она ничего не украла.

«Ключи от дома она не отдала, еще и проникла незаконно в квартиру после инцидента. Сказала, что пришла посмотреть, все ли забрала, или нет. Она взяла пустой пакет и две бутылки воды», — подчеркнул житель Южно-Сахалинска.

Мужчина добавил, что психологической травмы у матери не осталось, так как у нее проблемы с памятью.

«Все, что происходило, она уже не помнит. <…> Она нормально себя чувствует, улыбается, смеется», — прокомментировал он.

Сын пенсионерки объяснил, что сиделку наняли через агентство, и раньше она работала в тюрьме.

«Раньше была сотрудником уголовно-исполнительной системы, якобы где-то на зоне работала. Имеет стаж сиделки, где-то там сиделкой работала», — заключил он.

Ранее Следственный комитет по Сахалинской области начал проверку по факту издевательств над пенсионеркой. Сиделка не разрешала женщине вставать с кровати, кидала ее на матрас, заламывала руки и кричала на нее.