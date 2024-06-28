Сиделка на Сахалине издевалась над пенсионеркой-инвалидом, чтобы изгнать духов

СК на Сахалине проверит данные о сиделке, издевавшейся над пенсионеркой

Фото: Freepik

Правоохранители проверят ситуацию с сиделкой, которая издевалась над пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил СУ СК РФ по Сахалинской области в Telegram-канале.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение», — написали в публикации ведомства.

Все началось с того, что местные СМИ распространили видео с домашней камеры. На кадрах сиделка жестоко обращалась с пожилой подопечной. Она не разрешала ей вставать с постели, кидала ее на матрас, заламывала руки, кричала и молилась, чтобы изгнать нечистую силу из бабушки.

Похожая история произошла в тюменской больнице в феврале. Там медперсонал издевался над 89-летней пенсионеркой. Женщина всю ночь лежала на полу палаты, а потом ее привязали к кровати.

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