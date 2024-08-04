Рабочие во время ремонта чуть не разрушили аварийный дом в Петербурге

СК Петербурга начал проверку после повреждения дома на Большой Зелениной улице

Стена жилого дома на Большой Зелениной улице в Петербурге получила повреждения во время капитального ремонта. Следователи начали проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Пострадавших в результате происшествия граждан нет, жильцы дома эвакуированы», — уточнили в Следкоме.

Действиям лиц, которые отвечали за ремонт многоэтажки, дадут правовую оценку. В связи с угрозой обрушения здания ввели временные ограничения в движении транспорта.

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, во время капремонта пол отошел от стены. На крыше аварийного дома обрушился дымоход, куски бетона с грохотом посыпались вниз.

Ранее жилая пятиэтажка частично обрушилась в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа. Жертвами стали 10 человек, в том числе дети. Общее число пострадавших достигло 26. Власти города ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.