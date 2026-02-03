Семиклассница напала с ножом на учителя под Красноярском

В Красноярском крае школьница напала с ножом на учителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД .

«Одна из учениц седьмого класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники», — заявили полицейские.

Позже нападавшая ранила одну из школьниц. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Семиклассницу задержали, с ней и ее семьей работают правоохранители, обстоятельства происшествия уточняются.

UPD: в региональном СК 360.ru подтвердили факт случившегося и уточнили, что пострадавшая — ровесница девочки, которая набросилась на нее. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В этот же день, утром 3 февраля, в Уфе школьник пришел в гимназию с оружием и устроил стрельбу. Обошлось без пострадавших. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту случившегося.