Появилось видео задержания напавшего на школу в Уфе

Сотрудники Росгвардии вывели из школы в Уфе девятиклассника, напавшего на нее с пневматическим автоматом. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Сигнал в экстренные службы поступил около 11:00 по местному времени (09:00 по московскому). По предварительным данным, подросток несколько раз выстрелил в одноклассников и учителя, потом взорвал петарду. Никто не пострадал.

Ранее нападение попало на камеру телефона одной из учениц. Девочка выходила из класса, когда увидела вооруженного девятиклассника, поднимающегося по лестнице. Однако нападавший не захотел причинять ей вреда и просто велел уйти.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — против девятиклассника (статью не сообщают) и о преступной халатности.