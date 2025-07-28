Пункт временного размещения открыли для жителей обрушившегося в Астрахани дома
На территории общеобразовательной школы в Астрахани начал работу пункт временного размещения для жителей обрушившегося многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале заявил мэр города Игорь Редькин.
«В настоящий момент пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы № 8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание», — сообщил он.
ЧП произошло в Ленинском районе Астрахани. Часть подъезда рухнула в многоквартирном доме на улице Ляхова. Причины происшествия устанавливаются. Последующего возгорания не произошло.
После случившегося из пятиэтажки эвакуировали не менее 15 человек.
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