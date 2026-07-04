Пропавшую в Кузбассе девятилетнюю девочку нашли мертвой

В Кузбассе найдено тело девятилетней девочки, пропавшей в городе Юрга. Причину смерти установит экспертиза. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Кемеровской области — Кузбассу.

Днем 2 июля она ушла гулять с самокатом на детскую площадку возле дома и не вернулась к вечеру. К поискам девочки подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Вещи школьницы нашли на берегу реки Томь, не предназначенном для купания. На следующий день тело обнаружили ниже по течению.

«Признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не выявлено. <…> Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти несовершеннолетней», — сообщили следователи.

Ранее в Ленобласти пропала 12-летняя девочка. Ее нашли в лесу с признаками насильственной смерти.