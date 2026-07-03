В Ленобласти 12-летнюю девочку, которая ушла за грибами, нашли мертвой

Следственный комитет по Ленинградской области завел уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки в Тосненском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии СК, несовершеннолетняя 2 июля вышла с участка СНТ «Захожье-5» и не вернулась обратно. Родители обратились в полицию.

В ходе поисковых работ тело ребенка нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти. На месте работают следователи и криминалисты, проводятся мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению.

Руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» по Санкт-Петербургу и Ленобласти Евгения Цинклер уточнила 360.ru, что девочка днем ранее ушла в лес собирать грибы.

«Около 17:00 созвонилась с родителями и сказала, что возвращается. Нам заявка поступила около 00:00, искали всю ночь», — отметила она.

До этого две сестры семи и 12 лет ушли из дома и пропали в Петрозаводске. В последний раз их видели в компании на одном из карьеров неподалеку от города.