Появилось последнее видео с убитой в СНТ под Петербургом девочкой

Кадры с камеры наблюдения оказались последними, на которых убитую в СНТ «Захожье» в Ленинградской области девочку видели живой. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

На нем подросток в желтом дождевике и с черной сумкой шла по одной из дорог садоводства. По словам очевидцев, часы в тот момент показывали 17:59. Был дождь, девочка медленно двигалась по дороге, огибая лужи, но до дома так и не дошла.

Сосед Валерий рассказал 360.ru, что знал погибшую с раннего детства. По его словам, семья жила спокойно и никогда не создавала проблем соседям.

«Абсолютно хорошая семья. Вообще никогда никаких вопросов, никаких скандалов. Очень хорошие дочки. У них старший еще есть», — сказал он.

Валерий добавил, что в день трагедии не видел девочку, потому что почти не отходил от своего участка из-за дождя. Обычно он часто встречал ее в СНТ.

«Очень хорошая, милая девочка. Все время поздоровается. Я не знаю, два слова перекинемся. Вот так. Очень-очень хороший ребенок. Я знаю ее, наверное, лет с трех», — уточнил Валерий.

Он также рассказал, что знакомый проезжал неподалеку через несколько минут после того, как девочка попала в объектив камеры. Ребенка он уже не заметил.

«Он ездил за водой и просто выезжал, попал на камеру. А больше, скажем так, он ничего и не видел», — рассказал сосед.

Ранее 12-летнюю девочку, которая ушла из СНТ за грибами, нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту убийства.