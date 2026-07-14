Пропавших в Карелии брата и сестру нашли в Петрозаводске

«ЛизаАлерт»: двух детей из Кондопоги обнаружили в Петрозаводске

Двух детей, пропавших 13 июля в Карелии, нашли живыми в Петрозаводске. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» по республике.

«Дети найдены силами добровольцев и полиции, они были в Петрозаводске», — уточнили в отряде.

Мальчик 11 лет и девочка 13 лет ушли гулять из Кондопоги и не вернулись. Мать детей рассказала, что очевидцы видели их на трассе между городами, брат с сестрой могли отправиться в Петрозаводск пешком. Расстояние до столицы республики превышает 50 километров.

Поисковый штаб развернули на шоссе, после того как детей заметили там в ночное время — около 05:00. В поисках участвовали добровольцы, сотрудники полиции, местные жители и родственники.

Ранее прокуратура Карелии взяла на контроль установление обстоятельств исчезновения детей и планирует оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.