«Всегда на районе гуляли»: мать рассказала о пропавших в Карелии детях

Мать пропавших в Карелии школьников допустила, что они ушли в Петрозаводск

Пропавшие в Карелии брат и сестра 11 и 13 лет ушли из дома в Кондопоге в минувший понедельник около 18:00. Об этом 360.ru рассказала их мать Анастасия.

Она пояснила, что пришла с работы только в 21:00, и детей дома уже не было.

«Я пошла их искать, а потом мне после 00:00 знакомые сообщили, что их видели на трассе, что они двигались в сторону Петрозаводска», — заявила Анастасия.

Собеседница 360.ru добавила, что утром информацию подтвердил еще один очевидец, который сообщил, что дети уже приблизились к столице региона.

«Видимо, что у них были какие-то планы. Раньше они уходили из дома, но всегда гуляли только на районе. Чтобы уйти так далеко, да еще на трассе, — такое впервые. Куда они направляются, вообще непонятно», — добавила женщина.

Об исчезновении брата и сестры из Кондопоги сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии. В ведомстве заявили, что взяли под контроль поиски детей, а также установление всех обстоятельств, толкнувших несовершеннолетних на уход из дома.