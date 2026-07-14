Брат и сестра пропали в Карелии

Прокуратура Карелии: в Кондопожском районе пропали брат и сестра 11 и 13 лет

В Карелии два подростка — брат и сестра 11 и 13 лет — ушли из дома и не вернулись. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

ЧП произошло в Кондопожском районе 13 июля. Правоохранительные органы устанавливают место нахождения несовершеннолетних.

«Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход проведения поисковых мероприятий», — заявили в пресс-службе.

Также надзорное ведомство даст оценку деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В региональном отряде «ЛизаАлерт» ТАСС сообщили, что подростков видели на трассе около пяти утра. Предположительно, они могли отправиться в Петрозаводск.

Ранее на берегу Енисея обнаружили тело второй из пропавших девушек в Кызыле. Две 12-летние перестали выходить на связь 1 июля — после выхода из дома по улице Буренской. Их телефоны обнаружили на берегу протоки реки, а в 300-400 метрах оказалась обувь одной из школьниц.