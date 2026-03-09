Пропавших сутки назад мальчиков нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области завершились поиски двух мальчиков 9 и 10 лет, пропавших вечером 8 марта. Об этом сообщил телеграм-канал Ni Mash .

«Дети найдены, живы», — уточнили авторы канала.

Мальчики перестали выходить на связь около 19:00 в Дзержинске. Полиция и волонтеры искали детей сутки. Пока неизвестно, где мальчики находились и что именно с ними произошло.

Сейчас продолжаются поиски троих пропавших детей в Звенигороде. Спасатели вместе с водолазами, обследовавшие реку, предварительно установили место, где они могли пропасть. Они обнаружили детские следы, ведущие к полынье. Дети пропали вечером 7 марта, возбуждено уголовное дело.