В Звенигороде продолжают искать трех пропавших детей

В Звенигороде на улице Солнечная, 14 продолжаются интенсивные поиски троих пропавших детей. Спасатели и водолазы тщательно обследуют реку, однако пока не добились результатов. Работы усложняются из-за шуги, которая образовалась подо льдом.

Специалисты бурят лунки и метр за метром проверяют дно водоема. «Дополнительная группа подключилась с эхолотами отрабатывать задачу вверх по течению. На данный момент проводятся спуски водолазов, идет отработка задач по разным направлениям», — прокомментировала София Морозова, руководитель пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ».

По состоянию на 14:00 обследовано около 8 километров дна. Две точки, выявленные эхолотом, в данный момент проверяются. Одна группа водолазов работает у штаба, вторая — с «Добротворцем». Всего в поисках задействованы 110 человек и 42 единицы техники.